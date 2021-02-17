Экономика

17:51 17.02.2021

"Укрнафта" неоднократно предлагала изменить порядок продажи и определения стартовых цен на нефть

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"Укрнафта" неоднократно предлагала изменить порядок продажи и определения стартовых цен на нефть

ПАО "Укрнафта" неоднократно обращались в Кабинет министров Украины и Министерство энергетики с предложениями внести изменения в существующий порядок продажи добываемых компанией жидких углеводородов, в частности, в механизм определения стартовых цен, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета компании Николай Гавриленко.

"Стартовая цена формируется на базе данных таможни и утверждается аукционным комитетом при министерстве. Действующий порядок реализации полностью нивелирует возможность менеджмента компании участвовать в формировании стартовой цены", - прокомментировал он итоги прошедшего во вторник аукциона, на котором нефть была реализована по цене ниже рыночной.

При этом "Укрнафта" сообщила, что прибегнет к обратному выкупу этого объема нефти по цене ее продажи с последующей переработкой на мощностях Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта"), в результате чего низкая цена реализации не будет иметь непосредственного влияния на финансовый результат компании.

Гавриленко убежден, что механизм выкупа своей же нефти с ее переработкой на "Укртатнафте" реализован менеджментом от безысходности, а не по причине коммерческой заинтересованности третьих лиц. "Компания вынуждена идти на всевозможные технические решения с реализацией нефти, понимая, что у нее не такой большой выбор инструментов для ее продажи", - сказал он.

По его словам, на сегодня с точки зрения логистики "Укрнафта" имеет только один источник реализации нефти своих восточных месторождений в лице Кременчугского НПЗ. "Другого нормального варианта реализации нефти восточных месторождений "Укрнафты" не существует. Наверное, ее можно каким-то очень сложным техническим способом переместить куда-то для переработки не на Кременчуге, но это будет очень дорого и неэффективно", - отметил глава НС компании.

Гавриленко также напомнил, что у "Укртатнафты" нет обязательства покупать добываемую "Укрнафтой" нефть, и в такой ситуации у последней возникает проблема с ее хранением и отсутствием дохода для обеспечения своей деятельности. В этой связи глава набсовета "Укрнафты" выразил удивление заявленной Минэнерго позицией, что "Нафтогаз" как мажоритарный акционер не влияет на менеджмент нефтяной компании с целью недопущения реализации нефти по нерыночным ценам.

"Наблюдательный совет может оценить эффективность работы менеджмента, и если она будет признана неэффективной, то поменять его. В данной ситуации невозможно признать неэффективной работу менеджмента в связи с тем, что у них нет возможности регулировать цену реализации нефти, ведь она вне его компетенции", - пояснил он.

"Нельзя не принимать во внимание эти объективные вещи. Нужно менять порядок, но для этого должна быть конструктивная позиция министерства, а не просто попытка переложить ответственность на "Нафтогаз", набсовет или менеджмент "Укрнафты"", - резюмировал Гавриленко.

Как сообщалось, "Укрнафта" на аукционе 16 февраля продала нефть по цене 11 тыс. 176,8 грн (с НДС), что ниже текущих цен на европейском рынке.

Министерство энергетики сообщило о созыве совещания для обсуждения сложившейся ситуации. Глава министерства Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" имеет рычаги воздействия на "Укрнафту" как ее мажоритарный акционер, и эти рычаги должны были быть использованы для того, чтобы компания искала варианты, как избежать ситуаций продажи нефти по цене ниже рынка.

Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

В "Укрнафте" неоднократно обращали внимание на то, что действующее законодательство обязывает компанию ежемесячно выставлять на торги добытую нефть, при этом она лишена возможности самостоятельно устанавливать стартовую цену и определять даты аукционов, что входит в полномочия аукционного комитета.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #аукцион
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