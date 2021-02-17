Экономика

17:11 17.02.2021

Кабмин на февраль-март установил предельную цену газа для религиозных организаций по цене для населения – 6,99 грн/куб.м

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Кабмин на февраль-март установил предельную цену газа для религиозных организаций по цене для населения – 6,99 грн/куб.м

Кабинет министров установил предельную цену газа для религиозных организаций на период с 1 февраля по 31 марта на уровне 6,99 грн/куб. м, как ранее было установлено на период карантина для бытовых потребителей.

Соответствующее постановление о внесении дополнений к "карантинному" постановлению №1236 принято с однодневной доработкой на заседании правительства в среду.

"Прошу установить цену на природный газ для религиозных организаций с 1 февраля по 31 марта", – сказал в ходе заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, предложив дополнить постановление №1236 пунктом 41-2.

Ранее это постановление было дополнено п.41-1, согласно которому предельная цена газа для населения с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше 31 марта 2021 года, установлена на уровне 6,99 грн/куб. м (с НДС).

 

Теги: #религиозные_организации #газ #цена
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