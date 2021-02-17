Экономика

17:02 17.02.2021

Суд признал недействительным допсоглашение "Укрзализныци" и WOG о повышении цен на дизтопливо в 2016, есть шанс вернуть переплату УЗ

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Суд признал недействительным допсоглашение "Укрзализныци" и WOG о повышении цен на дизтопливо в 2016, есть шанс вернуть переплату УЗ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) окончательно доказало в суде незаконность приобретения "Укрзализныцей" в 2016 году дизтоплива у ООО "Вог Аэро Джет" (сейчас - ООО "Воленс Трейд") по завышенной цене.

"Верховный Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции от 27 июля 2017 года, которым были удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о повышении цены на топливо для ООО "Вог Аэро Джет" (договор с ОАО "Укрзализныця") всего на сумму около 35 млн грн (в 2016 году – ИФ). Соответствующее решение об отказе в удовлетворении кассационной жалобы ООО "Вог Аэро Джет" Верховный суд принял 16 февраля 2021 года", - сообщается на сайте НАБУ.

Согласно заявлению бюро, соответствующее решение Верховного суда уже вступило в законную силу и создает возможность для взыскания с "Вог Аэро Джет" в пользу "Укрзализныци" переплаченных средств.

В НАБУ напомнили, что в рамках расследования коррупции в закупке "Укрзализныцей" топлива по завышенным ценам детективы установили факты безосновательного увеличения компанией "Вог Аэро Джет" цены дизтоплива для УЗ на 7-10% пятью дополнительными соглашениями.

"Такое повышение цены поставщик объяснял якобы ростом рыночной цены на топливо. В то же время, как установлено судами, повышение цены топлива не соответствовало реальной ситуации на рынке в тот период. Иск о признании сделок недействительными НАБУ подало еще в 2016 году, однако вследствие неполного исследования судами всех обстоятельств дела, точку в указанной части Верховный суд смог поставить только сейчас", - отмечается в сообщении НАБУ.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева в 2017 году признал недействительным допсоглашение "Укрзализныци" и WOG о повышении цен на поставляемое дизтопливо. Решение суда было подтверждено высшими инстанциями, вплоть до Верховного суда Украины.

Теги: #wog #топливо #уз
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