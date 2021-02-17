Экономика

14:35 17.02.2021

Рада намерена продлить еще на 2 года срок установления населению газовых счетчиков

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Рада намерена продлить еще на 2 года срок установления населению газовых счетчиков

Верховная Рада намерена продлить еще на два года - до 1 января 2023 года - срок установки газовых счетчиков населению, которое использует природный газ для приготовления пищи.

Внесение соответствующих изменений в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (№4248-1) за основу поддержали 279 народных депутата.

Счетчики вышеуказанной группе потребителей должны устанавливать операторы газораспределительных сетей (облгазы). Расходы на установку предусматриваются в их тарифной выручке.

По данным главы комитета ВР по вопросам ТЭК и ЖКХ Андрея Геруса, на сегодня уже около 98% населения оснащены коммерческими приборами учета газа. Оставшиеся 2% в основном находятся в Киеве и Харькове.

Как сообщалось, в конце 2018 года Рада уже продлевала срок установки счетчиков газа населению, использующему газ только для приготовления пищи, с 1 января 2018 до 1 января 2021 года.

Для населения, которое не имеет счетчиков, применяются устанавливаемые Кабинетом министров нормы потребления.

Теги: #счетчики #законопроект
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