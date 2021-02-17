Мининфраструктуры предложит Раде выделить 500 млн грн на финподдержку авиаотрасли

Министерство инфраструктуры Украины предложит Кабинету министров Украины драфт законопроекта, предусматривающий создание новой бюджетной программы финподдержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19, путем выделения 500 млн грн из общего фонда госбюджета на 2021 год.

"Принятие законопроекта, регламентирующего создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы", - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, распределение и выделение этих средств украинским авиакомпаниям планируется осуществлять в Порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Министр отметил, что предварительно, в 2021 году в качестве господдержки планируется компенсировать украинским авиакомпаниям, осуществлявшим эвакуационные авиарейсы в 2020 году около 25% общей суммы аэропортовых сборов в аэропортах "Борисполь" и "Львов", а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

По данным Мининфраструктуры, господдержка коснется авиакомпаний Windrose, "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, которые в марте-апреле 2020 года выполнили суммарно 170 рейсов с целью возвращения граждан Украины на родину.

"Указанные рейсы выполнялись на одном "плече" с пустым перегоном воздушного судна, общая стоимость таких рейсов составляет по данным авиакомпаний 104,8 млн грн", - прокомментировали агентству в министерстве.

Windrose, в частности, выполнила 35 эвакуационных рейсов на 20,4 млн грн, "Азур Эйр Украина" - 56 рейсов на 40,9 млн грн, "Международные авиалинии Украины" - 15 рейсов на 7,4 млн грн и SkyUp - 64 рейса на 36,1 млн грн.

Планируется, что среди условий предоставления господдержки будут в том числе:

- осуществление пассажирских международных рейсов в течение последнего полугода;

- отсутствие дел о банкротстве;

- не более шести месяцев просрочки по налоговым платежам;

- не более шести месяцев просрочки по задолженности в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях;

- не более шести месяцев просрочки задолженности по платежам за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве/на территории Украины.

"Министерство инфраструктуры с 2020 года отмечает необходимость поддержки авиакомпаний и аэропортов в условиях COVID-19, но для практической реализации поддержки необходимо определить источник финансирования. В 2020 году пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 65% по сравнению с 2019 годом, что привело к сложному финансовому состоянию всех субъектов авиадеятельности. Текущая ситуация представляет угрозу стабильной работе транспортной системы Украины в части воздушных перевозок и требует вмешательства со стороны государства для обеспечения сохранения целостности национальной транспортной системы", - подчеркивает министр Криклий.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины планировало предоставить целевую помощь государственным аэропортам на создание скидочных программ для авиакомпаний, участвовавших в эвакуации украинских граждан во время первой волны пандемического локдауна.