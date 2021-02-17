Экономика

13:58 17.02.2021

Кабмин предлагает уполномочить главу Минфина подписать изменения в финсоглашении с ЕИБ по завершению строительства метро в Днепре

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Кабмин предлагает уполномочить главу Минфина подписать изменения в финсоглашении с ЕИБ по завершению строительства метро в Днепре

Кабинет министров предлагает президенту Владимиру Зеленскому уполномочить главу Министерства финансов Сергея Марченко подписать изменения в финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту завершения строительства метрополитена в Днепре.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке, возникла необходимость продолжить дату доступности средств с 25 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Задержка строительных работ в Днепре произошла из-за необходимости коррекции проекта, длительного прохождения госэкспертизы, а также карантинных ограничений, указано в пояснительной записке.

Подрядчиком выступает турецкая фирма Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret As.

Теги: #метрополитен #днепр #еиб
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