Кабмин предлагает уполномочить главу Минфина подписать изменения в финсоглашении с ЕИБ по завершению строительства метро в Днепре

Кабинет министров предлагает президенту Владимиру Зеленскому уполномочить главу Министерства финансов Сергея Марченко подписать изменения в финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту завершения строительства метрополитена в Днепре.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке, возникла необходимость продолжить дату доступности средств с 25 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года.

Задержка строительных работ в Днепре произошла из-за необходимости коррекции проекта, длительного прохождения госэкспертизы, а также карантинных ограничений, указано в пояснительной записке.

Подрядчиком выступает турецкая фирма Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret As.