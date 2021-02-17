Кабмин предлагает уполномочить главу Минфина подписать изменения в финсоглашении с ЕИБ по завершению строительства метро в Днепре
Кабинет министров предлагает президенту Владимиру Зеленскому уполномочить главу Министерства финансов Сергея Марченко подписать изменения в финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту завершения строительства метрополитена в Днепре.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Согласно пояснительной записке, возникла необходимость продолжить дату доступности средств с 25 октября 2020 года по 31 декабря 2023 года.
Задержка строительных работ в Днепре произошла из-за необходимости коррекции проекта, длительного прохождения госэкспертизы, а также карантинных ограничений, указано в пояснительной записке.
Подрядчиком выступает турецкая фирма Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret As.