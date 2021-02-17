Экономика

13:24 17.02.2021

Вакантность киевских офисов в 2020 г. возросла до 20% – UTG

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Вакантность киевских офисов в 2020 г. возросла до 20% – UTG

Вакантность столичных офисов выросла до 20% в 2020 году, при этом заявленные арендные ставки не изменились, сообщил управляющий партнер UTG Offices Владимир Гелюта.

По его словам, карантин стимулировал желание многих компаний оптимизировать снимаемые офисные площади и их переход на гибридные формы работы. Попытки договориться о скидках или ротации не всегда были успешны, следствием чего стал рост вакантности в целом по рынку вдвое, до 20%.

"Еще выше вакантность в бизнес-центрах "В" и "С" класса, бизнес-центрах старого образца, и конечно там, где отказались идти навстречу своим арендаторам. Но есть и такие, которые во время карантина не потеряли ни одного арендатора или оперативно успели их ротировать – у них вакантность практически на нулевом уровне", – цитируется в пресс-релизе Гелюта.

Согласно ему, чаще всего свои площади сокращали IT-компании, поскольку они оказались наиболее подготовленными к продолжительному удаленному формату работы.

"Некоторые компании продуктового, агро- и производственного секторов только улучшали свои офисы – увеличивали площадь или переезжали на аналогичный метраж, но в лучшие условия за ту же стоимость квадратного метра", – сообщил Гелюта.

По словам эксперта, заявленные ставки аренды практически не изменились, однако есть устойчивый тренд на индивидуальный подход, когда в зависимости от условий и договоренностей ставка может снижаться до 15-30% от заявленной стоимости объекта.

Теги: #вакансии #офисы
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