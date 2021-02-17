Кабмин утвердил состав ревизионной комиссии "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины утвердил состав ревизионной комиссии АО "Укрзализныця" (УЗ), в состав которой вошли пять человек.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Согласно сопутствующим документам к распоряжению в состав комиссии, в частности, вошли:

- начальник отдела госфинаудита других хозяйственных обществ госсектора экономики и финучреждений департамента контроля в отрасли промышленности, энергетики, транспорта и финуслуг Госаудитслужбы Петр Илькив;

- начальник управления внутреннего аудита Мининфраструктуры Ольга Пекарник;

- заместитель начальника управления госсектора экономики и корпоративного управления - начальник отдела финансового планирования и анализа субъектов хозяйствования госсектора экономики департамента публичной собственности Минэкономики Андрей Приходько;

- начальник отдела финпланирования управления финансов субъектов хозяйствования Фонда госимущества Андрей Сапун;

- главный государственный ревизор-инспектор отдела налогового администрирования предприятий связи и информационно-коммуникационного обеспечения управления налогового администрирования предприятий непроизводственной сферы Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов Светлана Хатнюк.