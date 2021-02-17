Экономика

13:25 17.02.2021

Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

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Самый крупный в январе экспортер э/э в Украину - Беларусь - обеспечил 1,3% ее потребления

Самым крупным экспортером электроэнергии в Украину в январе 2021 года стала Беларусь, чья доля в общем объеме поставки составила 67,3% и обеспечила 1,3% общего потребления электроэнергии (с учетом технологических затрат), сообщила НЭК "Укрэнерго".

Согласно сообщению НЭК на сайте в среду, из Беларуси, являющейся в этот период единственным экспортером в Объединенную энергосистему Украины (ОЭС), в январе в страну было ввезено 180,6 млн кВт-ч электроэнергии из 268,3 млн кВт-ч суммарного объема импорта.

По расчетам НЭК, белорусский импорт в январе на 18,6% превысил общий его показатель за 2020 год.

Вместе с тем в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС" в январе было импортировано 87,7 млн кВт-ч, что на 32% ниже декабрьского показателя. Самый крупный импортер в "остров БуОС" – Словакия, поставившая 78,3 млн кВт-ч (89,3% поставок "в БуоС "и 29,1% общего объема). Еще 6,9 млн кВт-ч поставлено из Венгрии, 2,5 млн кВт-ч – из Румынии.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2020 года общий объем импорта за счет поставок ресурса из Беларуси в январе возрос в 2,1 раза и впервые с ноября 2019 года превысил экспорт (в данном случае – в 5,2 раза), составивший 51,9 млн кВт-ч.

В НЭК это объяснили резким (в 6,4 раза) снижением экспорта по сравнению с декабрем (329,4 млн кВт-ч), в частности, полной остановкой экспорта в Польшу из-за необходимости работы всех блоков Добротворской ТЭС в ОЭС Украины, а также возобновлением импорта в ОЭС, действие запрета на который, установленное во второй половине 2020 года, закончилось с началом 2021-го.

По расчетам НЭК, экспорт в Венгрию, куда поставляется 63% экспортируемого ресурса, уменьшился в 5,2 раза (со 169,7 млн кВт-ч до 32,7 млн кВт-ч), Словакию – в 13 раз (до 1,7 млн кВт-ч), Румынию – на 24,5% (до 17,5 млн кВт-ч). В Польшу в декабре было поставлено 103,3 млн кВт-ч.

Теги: #электроэнергия #украина #беларусь
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