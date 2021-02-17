Цена качественных проектов жилья в пригороде сравнялась с аналогичными по классу в центре столицы – эксперт

Разница между средней стоимостью квартир в многоквартирных домах эконом-класса в Киеве и пригороде составила около 45% по итогам 2020 года, однако в ближайшем пригороде цены на качественные проекты равны аналогичным по классу проектам в центральных районах Киева, сообщил руководитель проекта Park Lake City Олег Перегинец.

"Стоимость квартир в объектах новых форматов в Киеве, таких, как, например, live-work-play, соизмерима со стоимостью жилья в эко-рест-комплексах, реализуемых на удаленности до 10 км от городской черты", – сообщил он агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, высокая цена на такие проекты мотивированна рядом факторов, среди которых возможность жить в определенной социальной среде, сохраняя обособленность.

По данным эксперта, наибольший спрос, около 55% всех покупателей пригорода, приходится на объекты, строящиеся на удаленности 5-10 км от городской черты Киева.

"Преимущественно это частные домовладения (дома), таунхаусы и многоквартирные дома малой этажности новых форматов. Объекты на удаленности от 10 км до 20 км популярны у 35% покупателей, многоквартирные дома, возводимые на расстоянии свыше 20 км от Киева, интересуют десятую часть покупателей жилья в пригороде", – привел статистику Перегинец.

На его взгляд, главным трендом 2021 года в пригороде столицы станет высокая популярность концептуальных жилых комплексов, качество которых соответствует категории бизнес-класса с возможностями максимального комфорта, соизмеримого с курортным отдыхом.

Перегинец указал, что особым спросом будут пользоваться объекты, строящиеся в непосредственной близости к природным рекреационным зонам, с наличием водоемов и пляжей, близостью лесопарковой зоны, зон досуга, территорией для детей и занятий спортом. Кроме того, в таких жилых комплексах станет обязательным наличие самодостаточного социально-бытового инфраструктурного комплекса: кафе, магазинов, собственных детских садов, начальных школ и т. п.

Эксперт также отметил, что в 2021 году популярность более дорогих жилых комплексов сохранится.

"В пригороде, как и в Киеве, в 2021-2023 годах ожидается постепенное переформатирование первичного рынка: девелоперы сконцентрируются на реализации объектов более дорогих сегментов, постепенно отказываясь от проектов эконом-класса. Девелоперы постепенно уходят в концептуальные проекты категорий комфорт+ и бизнес. Также я не исключаю, что в скором времени на рынке пригорода появятся проекты и премиум-класса", – сказал он.

По оценке Перегинца, в ближайшие три года доля реализуемых объектов категорий комфорт+ и бизнес увеличится до 40% всего объема строящихся проектов.

"Спрос будет сконцентрирован преимущественно на объектах новых качественных форматов жилья, строительство которых рассчитано на три-семь лет (на 2-3 очереди строительства), и в которых строительные работы в первой очереди выполнены более, чем на 50%", – резюмировал эксперт.