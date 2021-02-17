Экономика

10:41 17.02.2021

Украина согласовала с Великобританией импорт рыбы – Госпродпотребслужба

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Украина согласовала с Великобританией импорт рыбы – Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба Украины и соответствующий орган Великобритании согласовали форму международного сертификата для ввоза в Украину британской рыбы и рыбной продукции, сообщила служба на сайте.

"Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DEFRA) согласовал сертификат для ввоза рыбных продуктов в Украину", - прокомментировала Госпродпотребслужба открытие украинского рынка для британской продукции

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая добавила, что прорабатываются сертификаты для экспорта украинской продукции в Великобританию, поскольку данные международные соглашения являются двусторонними.

По ее словам, Госпродпотребслужба работает над урегулированием других торговых вопросов с Великобританией, поскольку из-за выхода этой страны из Евросоюза многие сделки и сертификаты нуждаются в пересмотре и согласовании.

Как сообщалось, Украина подписала Соглашение о ЗСТ с Великобританией в 2020 году. Документ предусматривает доступ на британский рынок 98% украинской продукции, а с 2023 года либерализирует торговлю еще 2%. При этом остается без изменений количество квотируемых товаров, хотя по ряду товаров их объем расширен.

Теги: #великобритания #импорт #украина #рыба
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