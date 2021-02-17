Офис генпрокурора начал дело по факту масштабной схемы нелегального экспорта зерна - Гетманцев
Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту создания международной преступной схемы экспорта зерна, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд вследствие невозврата валютной выручки, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам встречи в Офисе.
"Речь идет о том, что зерно нелегально скупается на территории Украины за наличные, грузится на судна от имени фиктивных фирм тут и на имя фиктивных фирм за границу. Экспортируется за границу, и мы не получаем $2 млрд валютной выручки в год", - пояснил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Схема уже несколько лет работает точно", - добавил он.
"$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала покупают зерно за наличные, а затем экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", - написал он в "Телеграм-канале" в среду.
По словам председателя комитета, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.
"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", - заверил Гетманцев.