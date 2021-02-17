Экономика

11:30 17.02.2021

Офис генпрокурора начал дело по факту масштабной схемы нелегального экспорта зерна - Гетманцев

1 мин читать
Офис генпрокурора начал дело по факту масштабной схемы нелегального экспорта зерна - Гетманцев

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту создания международной преступной схемы экспорта зерна, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд вследствие невозврата валютной выручки, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам встречи в Офисе.

"Речь идет о том, что зерно нелегально скупается на территории Украины за наличные, грузится на судна от имени фиктивных фирм тут и на имя фиктивных фирм за границу. Экспортируется за границу, и мы не получаем $2 млрд валютной выручки в год", - пояснил Гетманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Схема уже несколько лет работает точно", - добавил он.

"$2 млрд. Такая сумма средств не возвращается в виде валютной выручки ежегодно в государство из-за действий мошенников, которые сначала покупают зерно за наличные, а затем экспортируют его за границу. Это средства, которые теряет наша экономика", - написал он в "Телеграм-канале" в среду.

По словам председателя комитета, в махинации втянуты известные мировые зернотрейдеры.

"Провели плодотворную встречу в Офисе Генерального прокурора. Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена", - заверил Гетманцев.

Теги: #зерно #гетманцев #махинации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 15.02.2021
"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

20:20 11.02.2021
В Украине нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций и продолжить расследование махинаций с Приватбанком – Боррель

В Украине нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций и продолжить расследование махинаций с Приватбанком – Боррель

16:50 11.02.2021
Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода

Эксперт содействовал выведению из госсобственности стратегического нефтепродуктопровода

13:07 09.02.2021
Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/21мг до 45,4 млн тонн

12:24 06.02.2021
Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

Более 2 млн грн убытков при растаможке автомобилей - восьми инспекторам на Закарпатье сообщили о подозрении

13:28 04.02.2021
Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

18:54 01.02.2021
Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" - нардеп Гетманцев

09:07 21.01.2021
"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

"Кернел" во II кв.-2021 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла на 23% и экспорт зерна на 6%

12:32 14.01.2021
Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

Глава финкомитета Рады предлагает обменять ВВП-варранты на еврооблигации

10:02 13.01.2021
Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном

Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Биткойн превысил отметку $50 тыс

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Китайские инвесторы "Мотор-Сичи" заявили о росте числа истцов и претензий в арбитраже к Украине до $3,6 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Выводы Верховного суда по иску "Тедис Украина" существенно усилят перспективы производителей сигарет добиться отмены решения АМКУ о штрафах – мнение

"Нафтогаз" назначил замдиректора добывающего дивизиона с многолетним опытом работы в США

Тимошенко анонсировала консультации глав фракций Рады по тарифам на газ

Украина согласовала с Великобританией импорт рыбы – Госпродпотребслужба

Минфин понизил на 0,3 п.п. ставки отсечения 6-мес., 12-мес. и 16-мес. ОВГЗ

"Метинвест" в феврале задекларировал $200 млн дивидендов

Принятие госпрограммы по развитию картофелеводства позволит до 2025г построить 35 картофелехранилищ – профильная ассоциация

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры разработать до 22 февраля решение по поддержке украинских авиаперевозчиков

Украина продлила 31,58% пошлину на импорт ДВП из России на время ее пересмотра

Канада и Украина начнут переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА