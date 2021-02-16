Принятие госпрограммы по развитию картофелеводства позволит до 2025г построить 35 картофелехранилищ – профильная ассоциация

Институт аграрной экономики совместно и Украинская ассоциация производителей картофеля (УАПК) разработали госпрограмму развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 гг., предусматривающую, в частности, строительство картофелехранилищ на условиях финансирования государством 30% их стоимости.

Согласно пресс-релизу УАПК, реализация программы позволит построить в Украине 35 картофелехранилищ с общим объемом хранения 158,6 тыс. тонн. В частности, в Черкасской области будет построено четыре хранилища для картофеля суммарной мощностью 41 тыс. тонн, во Львовской - восемь хранилищ на 38,2 тыс. тонн, Черниговской - шесть хранилищ на 29 тыс. тонн, Житомирской - три хранилища на 15 тыс. тонн, Херсонской - два хранилища мощностью на 17 тыс. тонн. В других областях строительство планируется в меньших объемах.

"Средняя стоимость строительства такого хранилища составляет 10-12 млн грн. Если считать, что кредит под подобное строительство стоит 27% годовых, то становится понятно, почему мелкий и средний производитель промышленной картофеля не может позволить себе подобные расходы", - отмечают в УАПК.

Ассоциация в феврале обратилась с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила посодействовать принятию госпрограммы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 гг., разработанную экспертами из УАПК и Института аграрной экономики по заказу Минэкономики.

УАПК отметили, что госбюджет получит 3,8 млрд грн в виде налогов, сборов и роста поступлений НДС за 5 лет реализации программы в случае ее утверждения.

Согласно данным ассоциации, количество промышленных картофелеводческих хозяйств в Украине ежегодно сокращается на 10-13% из-за нерентабельности, рискованности и необходимости высоких капиталовложений. Так, по данным УАПК, если в 2017 году промышленным выращиванием картофеля занимались 1296 хозяйств, то в 2018-м их количество снизилось до 1114.