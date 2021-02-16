Экономика

19:04 16.02.2021

Украина продлила 31,58% пошлину на импорт ДВП из России на время ее пересмотра

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Украина продлила 31,58% пошлину на импорт ДВП из России на время ее пересмотра

Украина проведет пересмотр 31,58% антидемпинговой пошлины в отношении импорта из РФ твердых древесноволокнистых плит (ДВП) мокрого способа производства в связи с завершением 5-летнего срока ее применения.

Согласно сообщению Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) в газете "Голос Украины" во вторник, на время пересмотра действие пошлины продлено.

Инициатором пересмотра выступило ООО "Униплит" (пгт. Выгода Ивано-Франковской обл.) - крупнейший производитель этой продукции в стране, уточняется в информации.

Проведение пересмотра антидемпинговых мер поручено Минэкономики, которое в течение 30 дней с даты этого сообщения осуществляет регистрацию заинтересованных сторон и рассматривает требования по проведению слушаний.

Согласно украинскому законодательству, решение о продлении действия антидемпинговых мер или их аннулировании должно быть принято, как правило, в течение 12 месяцев после начала пересмотра.

Как сообщалось, МКМТ решением от 14 июля 2006 года ввела антидемпинговую пошлину в размере 31,58% в отношении импорта российских ДВП, классифицируемых по коду УКТВЭД 4411 92 10 00. Пошлина была введена сроком на три года по инициативе ООО "Униплит".

Затем 17 февраля 2010 года действие этих ограничений было продлено еще на пять лет, после чего вновь была возбуждена процедура их пересмотра, после чего 16 февраля 2016 года их продлили еще на 5 лет.

Теги: #двп #россия #импорт
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