Экономика

17:24 16.02.2021

Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

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Нефтяные цены меняются разнонаправлено, Brent подешевела до $63,04 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник: WTI продолжает дорожать на фоне снижения добычи в США из-за погодных условий, в то время как стоимость Brent уменьшается.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:05 КСК составляет $63,04 за баррель, что на $0,26 (0,41%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,96 за баррель, что на $0,49 (0,82%) выше уровня на закрытие торгов 12 февраля.

Стоимость фьючерсов на природный газ на март на NYMEX подскочила на 7,4% - до $3,127/ MMBtu.

Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.

Помимо домохозяйств, морозы наносят вред энергетическому комплексу, отмечает агентство. Добыча в США упала более чем на 1 млн баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти WTI впервые более чем за год превысила $60 за баррель.

Нефтеперерабатывающий комплекс региона, который производит почти половину топлива в стране, сталкивается с перебоями электроснабжения и поставок газа. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы приостановили работу, что создает угрозу снижения поставок бензина и дизеля в стране.

Добыча газа также была сокращена в тот момент, когда спрос на газ из-за холодов подскочил. Цены на газ на техасском хабе Waha подскочили до $500/MMBtu, более чем в сто раз превысив его стоимость на Henry Hub, пишет Bloomberg.

"Мировое предложение уменьшается, поскольку холода в США какое-то время будут сохраняться, - отмечает старший аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вилл Сангчил Юнь. - При этом, ожидания спроса улучшаются. Подъем цены WTI к $65 за баррель больше не выглядит невозможным".

В то же время, старший аналитик Swissquote Айпек Озкардеская предупреждает, что скачок энергетического спроса в Техасе и снижение добычи имеют временный характер. "Может легко начаться нисходящая коррекция, способная привести к падению цен ниже $55 за баррель, однако это не должно негативно повлиять на среднесрочные позитивные тенденции на нефтяном рынке", - приводит его слова MarketWatch.

Между тем забастовки в Норвегии, о возможности которой ранее говорила Equinor ASA, удалось избежать благодаря тому, что члены профсоюза SAFE и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association), представляющая работодателей, в понедельник смогли решить спорные вопросы.

Теги: #цены #нефть
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