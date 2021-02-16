"Метинвест" сконцентрировал 100% акций Северного ГОКа

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) до 100% с 96,8%.

Согласно обнародованным во вторник аудированным консолидированным финансовым результатам за 2020 год, в разделе "финансовый денежный поток" констатируется, что общая сумма выплаченных в 2020 году дивидендов составила $100 млн, "при этом $50 млн было направлено на приобретение неконтролирующей доли участия (3,2% акций – ИФ) в Северном ГОКе".

При этом в отчете не уточняется, у кого приобретались акции.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. находилось 2 млрд 245 млн 403,837 тыс. штук простых именных акций, или 96,8336% уставного капитала.

СевГОК по итогам 2019 года, согласно годовому отчету, снизил чистую прибыль на 2,6% по сравнению с 2018 годом - до 7 млрд 994,978 млн грн, доналоговую прибыль на 3%, до 9 млрд 592,031 млн грн. При этом чистый доход возрос на 9,1%, до 28 млрд 472,960 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу 2019 года составляла 32 млрд 604,593 млн грн.

Комбинат специализируется на добыче, переработке и выпуске железорудного сырья.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Уставный капитал СевГОКа – 579,707 млн грн, номинальная стоимость 1 акции – 0,25 грн.