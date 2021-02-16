Экономика

15:18 16.02.2021

McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

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McDonald's планирует запустить сортировку отходов во всех ресторанах сети в Украине к концу 2021г

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, планирует расширить пилотную программу сортировки отходов в залах ресторанов на всю сеть в Украине к концу 2021 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, пилотная программа была запущена в сентябре 2020 года в 16 ресторанах в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Киевской области. В залах ресторанов были установлены специальные сортировочные станции для разделения отходов по типам. Отсортированные отходы отправлялись на вторичную переработку сырья.

По данным компании, за четыре месяца пилотной программы были отсортированы и переданы на переработку более 80 тонн упаковки. В целом к программе присоединилось более 2,6 млн украинцев.

Кроме того, ранее в сентябре-2020 компания заменила пластиковые контейнеры для салатов на бумажную упаковку, в июне – заменила пластиковые стаканчики для холодных напитков на целлюлозные стаканы, поддающиеся переработке в Украине, напоминает пресс-служба.

"К 2025 году McDonald's глобально планирует полностью перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Так, полиэтилен и пластик могут пойти на изготовление пакетов для мусора, вторую жизнь получат после переработки и другие отходы", – сообщили в пресс-службе.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. На сегодня сеть ресторанов McDonald's в Украине насчитывает 96 ресторанов в 20 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на февраль-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #mcdonalds #отходы
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