Биткойн превысил отметку $50 тыс

Курс биткойна в ходе торгов во вторник превысил отметку $50 тыс., достигнув рекорда, а затем несколько скорректировался вниз.

Криптовалюта к 14:44 КСК подорожала на 2,7% - до $49,476 тыс., по данным CoinDesk.

За последние три месяца курс биткойна взлетел в 2,8 раза на фоне спроса со стороны институциональных инвесторов, которые используют его в качестве хеджирования против инфляции.

Кроме того, в последнее время Morgan Stanley, Mastercard и Bank of New York Mellon заявили о намерении использовать цифровые активы, что также оказало поддержку криптовалютам, отмечает Trading Economics.

С начала текущего года биткойн поднялся на 73%. Для сравнения: фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,8% за этот период, Standard & Poor's 500 - 4,8%, Nasdaq Composite - 9,4%.

Котировки мартовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME подскочили во вторник на 5,4% - до $50,64 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дорожают. Курс эфира (Ethereum) увеличился на 0,7%, биткойн-кэш (Bitcoin Cash) - на 1,1%, лайткойн (Litecoin) - на 2,9%, по данным биржи Kraken.