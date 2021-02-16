Экономика

15:02 16.02.2021

"Нафтогаз" готов помочь ФГИ с подготовкой к приватизации ОПЗ - Коболев

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"Нафтогаз" готов помочь ФГИ с подготовкой к приватизации ОПЗ - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" предоставила Фонду госимущества (ФГИ) предложения по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Мы предложили конструкцию, при которой можем помочь подготовить ОПЗ к приватизации. Такое предложение мы сделали ФГИ. Для всех участников рынка очевидно, что при текущей проблеме долгов перед группой Ostchem и трейдером, который сейчас занимается толлинговой схемой, качественно подготовить этот объект к приватизации невозможно. Ждем на реакцию", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он не стал уточнять суть предложений "Нафтогаза".

Как сообщалось, и.о. главы правления ОПЗ Николай Парсентьев в колонке для агентства "Интерфакс-Украина" в январе сообщил, что долговые обязательства перед предыдущими поставщиками газа остаются ключевым вызовом для работы ОПЗ. По его словам, речь идет о 2,1 млрд грн долга НАК "Нафтогаз Украины" и решении Стокгольмского арбитража 2016 года о выплате $250 млн группе Ostchem Holding. "По поводу последнего долга еще ведутся судебные разбирательства в судах украинской юрисдикции", – отметил и.о. главы правления.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Теги: #нафтогаз #опз #коболев
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