Экономика

13:20 16.02.2021

Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

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Витренко отрицает возможность подорожания газа для населения выше 6,99 грн/куб. м в 2021г

Цена газа для населения до конца 2021 года не превысит действующий уровень 6,99 грн/куб. м, сообщил журналистам врио министра энергетики Украины Юрий Витренко в рамках форума "Украина30" во вторник.

"Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", – сообщил глава министерства энергетики.

По его словам, правительство с этой целью, в частности, намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

"Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась… Конкуренция будет. Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м", – подчеркнул Юрий Витренко.

Теги: #газ #витренко #тарифы
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