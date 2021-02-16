Экономика

13:15 16.02.2021

Украина о ОАЭ подписали протокол с изменениями в Соглашение об избежании двойного налогообложения

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Украина о ОАЭ подписали протокол с изменениями в Соглашение об избежании двойного налогообложения

Украина и ОАЭ подписали протокол с изменениями в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы и капитал, которые предусматривают увеличение ставки налогообложения в стране, которая послужила источником дохода, с 3% до 5%.

Как сообщается на сайте Министерства финансов во вторник, также поправки в соглашение предусматривают увеличение ставки налогообложения "технических" роялти с 0% до 5% в стране, которая является источником дохода.

Кроме того, расширены возможности сторон относительно обмена информацией, а также соглашение дополнено новой статьей "Право на получения выгод". Она ограничивает возможности применения льготных положений соглашения, если основной целью операции является получение таких льгот, добавили в Минфине.

"Субъектами выполнения протокола является Минфин и Госналоговая служба", - указано в сообщении.

Подписание документа состоялось во время визита президента Владимир Зеленского в ОАЭ.

Теги: #оаэ #украина #налогообложение
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