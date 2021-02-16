Экономика

12:03 16.02.2021

Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

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Суд заблокировал продажу ПриватБанком административно-общественного комплекса в центре Днепра

Хозяйственный суд Днепропетровской области 8 февраля четвертый раз заблокировал проведение торгов на площадке OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" по продаже ПриватБанков (Киев) офисного и административного комплекса в центре Днепра, сообщила пресс-служба банка во вторник. 

"Очередной иск о запрете проведения продажи и предоставления первоочередного права покупки арендаторам здания, поданный благотворительной организацией "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время", является фактически рейдерским захватом собственности ПриватБанка", – указано в сообщении.

Указывается, что договор аренды помещения истек еще в 2018 году и не был продлен владельцем объекта - ПриватБанком, пребывание арендаторов в здании в настоящее время является незаконным и нарушает права собственника на свободное владение и распоряжения помещением.

Банк отметил, что он является владельцем объекта недвижимости еще с 2004 года и при переходе права собственности часть комплекса - так называемый "Домик Брежнева" не имел статуса памятника культуры местного значения и в реестрах национального и местного значения памяти "достопримечательностей культурного наследия этот объект не значится.

Пресс-служба также подчеркнула, что согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", наделение этого объекта статусом памятника является противоправным и невозможным.

ПриватБанк напомнил, что в конце января 2020 года по подобному иску были остановлены торги по продаже этого объекта.

Указывается, что по результатам рассмотрения аналогичного иска организации "Днепропетровский областной благотворительный фонд "Люди, события, время" постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 21 октября 2020 года в удовлетворении заявления об обеспечении отказано.

Позже, решением хозяйственного суда от 12 ноября в полном объеме было отказано в удовлетворении иска о признании за благотворительным фондом права собственности на часть этого помещения.

Как сообщалось, ПриватБанк в январе 2020 года выставил на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" административно-общественный комплекс площадью 5,57 тыс. кв.м. по ул. Крутогорный спуск, 1 в Днепре за 97,6 млн грн.

Теги: #недвижимость #приватбанк #суд
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