Коболев: переговоры с миноритариями "Укрнафты" по разделению ее активов начались

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах с миноритарными акционерами ПАО "Укрнафты" по разделению активов компании.

"Обратная связь есть. Мы создали рабочую группу и начали переговоры с миноритарными акционерами о последующих шагах по будущему "Укрнафты". Мы, как мажоритарный акционер, будем предлагать и уже предложили разделение", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в конце января 2021 года "Нафтогаз", как мажоритарный акционер "Укрнафты", направил письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

В начале февраля "Нафтогаз" направил наблюдательному совету нефтяной компании уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

"Нафтогаз" просит на ближайшем заседании наблюдательного совета рассмотреть этот вопрос с дальнейшим утверждением календарного плана и мероприятий по его реализации. Должен быть утвержден состав рабочей группы, проведен отбор компании из "большой четверки" для оценки активов, утвержден юридический советник для сопровождения процесса.

Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно состояться 25 февраля в режиме видеоконференции, на него будут приглашены глава правления "Укрнафты" Олег Гез и директор департамента юридического сопровождения Вячеслав Карташов.

Верховная Рада в ноябре 2020 года приняла закон о взаиморасчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму свыше 40 млрд грн, которые были проведены в декабре. По мнению экспертов, знакомых со спором, это должно улучшить позиции Украины в арбитражном споре с миноритариями "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

По данным "Укрнафты", кроме "Нафтогаза" с 50%+1 акция крупными акционерами компании на конец 2020 года выступали Bridgemont Ventures Limited и Littop Enterprises Limited – по 13,604991%, а также Bordo Management Limited. Остальным акционерам принадлежало 9,899106%, и никто из них не владел более 5%.