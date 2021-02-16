Экономика

11:08 16.02.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" настаивает на прозрачном механизме решения налоговых споров в досудебном порядке

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"ArcelorMittal Кривой Рог" настаивает на прозрачном механизме решения налоговых споров в досудебном порядке

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) настаивает на необходимости сохранения независимой процедуры административного обжалования доначислений в результате проведенных налоговых проверок как доступного и прозрачного способа урегулирования споров в досудебном порядке.

Как сообщается в пресс-релизе компании, об этом сообщил заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникациям Артем Филипьев в ходе "круглого стола", организованного Американской торговой палатой в Украине. Встреча была посвящена проблемным вопросам бизнеса по взаимодействию с налоговыми органами. Кроме компаний-членов палаты к обсуждению также присоединились представители Министерства финансов Украины и Государственной налоговой службы Украины.

Согласно пресс-релизу, Филипьев от лица АМКР поделился с экспертами видением проблемных вопросов для бизнеса. Это, в первую очередь, безосновательное открытие уголовных производств различными правоохранительными органами, в том числе, со стороны СБУ по статье 212 УКУ ("Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов…"). По его словам, в соответствии с законодательством и судебной практикой, несогласованные суммы налоговых обязательств, например те, которые находятся на стадии судебного обжалования, не могут быть основанием для открытия уголовных производств по этой статье, поскольку отсутствует состав преступления. Этой же позиции, в частности, в своих системных рекомендациях придерживается и независимая организация – Совет бизнес-омбудсмена.

Кроме того, в компании настаивают на прозрачном механизме решения налоговых споров в досудебном порядке, так как это экономит время и средства на судебные производства не только бизнесу, но и органам власти.

"К сожалению, недавно на территории АМКР снова проходили следственные действия СБУ, которые вызвали активное обсуждение в СМИ и среди экспертов. Данное уголовное производство относительно уклонения от уплаты налогов является необоснованным и подлежит закрытию из-за отсутствия состава преступления. А подследственность этого производства СБУ, органу, который должен заниматься предупреждением угроз национальной безопасности, минимум, вызывает удивление и вредит не только бизнесу компании, но и в целом инвестиционной привлекательности страны", - отметил Филипьев, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, международные партнеры Украины проинформированы о деталях этого дела и уже выказывают свою обеспокоенность в коммуникациях с правительством.

"Это несвоевременный и неоптимистичный сигнал накануне Украино-немецкого форума в Берлине и Всемирного экономического форума в Сингапуре, где Украина традиционно поощряет иностранные инвестиции", - резюмировал замгендиректора.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #налоги #arcelormittal
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