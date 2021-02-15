Экономика

17:34 15.02.2021

Украина нуждается в сдержанном дефиците госбюджета-2022 - мнение

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Украина нуждается в сдержанном дефиците госбюджета-2022 - мнение

Украина нуждается в сдержанном дефиците государственного бюджета на 2022 год, таким образом индикатор Международного валютного фонда (МВФ) относительно установления этого показателя на уровне 3,5% ВВП по сравнению с предлагаемыми Минфином 4-4,5% ВВП в следующем году выглядит вполне органично, полагает заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

"Сдержанный дефицит нужен в первую очередь Украине и ее народу, чтобы потом не платить проценты по долгам и не искать экстренно средства на их возврат. Долги стоит удерживать на умеренном уровне", - сказала Репко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"А такие долги создаются именно за счет высоких бюджетных дефицитов и щедрой раздачи госгарантий по займам других субъектов", - отметила эксперт.

При этом дальнейшие переговоры с МВФ будут нелегкими как эмоционально, так и по сути разногласий, добавила она.

В то же время, по мнению Репко, Украина может ощутить проблемы с финансированием только в сентябре 2021 года.

"Мы ощутим проблемы, только когда подойдет к концу срок погашения значительных внешних долгов - в сентябре 2021 года. До этого Украине придется определиться со стратегией их финансирования: при поддержке МВФ с дешевыми деньгами других партнеров либо самостоятельно на рынке. И там надеяться на продолжение мягкой политики ФРС и ЕЦБ, которые подталкивают спрос на активы развивающихся стран", - пояснила эксперт ЦЭС.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и более существенный прогресс со стороны Украины.

Принятие данного банковского законопроекта ранее было указано одним из условий предоставления второго транша. Однако помимо этого, по данным агентства "Интерфакс-Украина", необходимо принятие закона о Высшем совете правосудия, прогресс в антикоррупционной сфере, отказ от возврата к регулированию цен в энергосекторе, а также большая ясность в отношении госбюджета-2022 и аудита COVID-фонда.

 

Теги: #бюджет #прогноз
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