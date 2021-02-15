Экономика

17:02 15.02.2021

ЕБА просит отозвать законопроект об уголовной ответственности за мошенничество с НДС

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ЕБА просит отозвать законопроект об уголовной ответственности за мошенничество с НДС

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала спикера парламента Дмитрия Разумкова и народных депутатов отозвать прошедший первое чтение законопроект №3959-1 о введении уголовной ответственности за мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), поскольку опасается возможных злоупотреблений.

"Редакция законопроекта, в частности, разрешает начать уголовное преследование руководства компаний только на основе факта подачи заявления на возмещение и решения налоговых органов об отказе в возмещении до рассмотрения спора в судебном порядке", - указала ЕБА в релизе в понедельник.

Эксперты указывают, что предлагаемые поправки в законодательство позволят возбуждать уголовные дела только по факту определения правонарушения актом проверки.

"В настоящее время законодательство предоставляет возможность административного и судебного обжалования акта документальной проверки, и факты, указанные в нем, не могут считаться установленными до момента прохождения всех процедур такого акта", - напоминают эксперты ассоциации.

По их мнению, предложенные законопроектом изменения позволят широко трактовать действия налогоплательщиков о "предоставлении заведомо неправдивых ведомостей" со стороны следственных органов и оставят большое пространство для злоупотреблений и давления со стороны госорганов. Для защиты интересов и возмещения НДС бизнесу придется идти в суд.

"По убеждениям бизнеса, такие нормы законопроекта идут вразрез с основными задекларированными направлениями деятельности власти: упрощение ведения бизнеса и недопустимость давления на бизнес", - подчеркнула ЕБА.

В ассоциации также напомнили о попытках внести соответствующую норму в закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ), однако в финальной версии их не осталось.

Теги: #ндс #еба
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