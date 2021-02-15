Интеграция украинской энергосистемы с ENTSO-E возможна в 2023 ‒ мнение

Интеграция энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E станет возможной в 2023 году, сообщили директор секретариата Энергетического Сообщества (ЭС) Янез Копач и председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на форуме Ukraine30 в понедельник.

"Я считаю, что 2023 год – это слишком амбициозно и оптимистично, однако это вполне вероятно. Возможно, это произойдет немного в более длительный период времени", ‒ сказал Копач.

По его словам, процесс интеграции с ENTSO-E содержит в себе два наиболее важных аспекта в плане технической адаптации и организационной. В организационном плане необходимо выполнить сертификацию "Укрэнерго".

Как считает директор секретариата ЭС, Украине также в ходе интеграционного процесса следует готовиться к дискуссии с европейским сообществом на предмет стабильной и прогнозируемой работы украинских АЭС.

"Я уверен, среди стран-членов Европейского Союза будут однозначно слышны голоса: Украина к нам присоединяется со всеми своими атомными электростанциями, поэтому этот процесс следует хорошо организовать. "Энергоатом" не в очень хорошем финансовом состоянии, поскольку его используют для субсидирования населения (…) Как будет организован вывод из эксплуатации АЭС ‒ это будут серьезные дискуссии, и Украина должна к ним готовиться", ‒ заявил Копач.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" высказал уверенность в том, что Украине удастся достичь энергетической интеграции с ЕС именно в 2023 году.

"Я считаю, что синхронизация в 2023 году вполне возможна. Более того, мы в "Укрэнерго" считаем, что мы обязательно этого достигнем, и это станет наиболее значимым устойчивым ответом на те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в нашей энергосистеме", ‒ подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, Украина уже выполнила большинство долговременных и капиталоемких технических мероприятий в части соответствующей реконструкции тепловых энергоблоков и систем регулирования частоты и мощности, строительства сетевых элементов в виде необходимых подстанций и линий электропередач, тестирования всех энергоблоков ТЭС ГЭС и АЭС.

"Мы ожидаем, что уже в середине следующего года ENTSO-E сформулирует свой технический вердикт относительно того, что украинская энергосистема способна присоединиться к европейской без каких-либо негативных последствий для обеих энергосистем", ‒ подчеркнул глава "Укрэнерго".

По его информации, в настоящее время "Укрэнерго" вместе с ENTSO-E планируют график проведения тестов в изолированном режиме, когда Украина будет вынуждена на короткое время отсоединиться от энергосистем России и Беларуси и поработать неделю-вторую в островном режиме – без помощи соседних стран.

"Это последний организационный и технический шаг, который будет предшествовать синхронизации", ‒ констатировал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" в то же время выразил надежду относительно своевременного принятия Верховной Радой закона о сертификации НЭК.

"С принятием закона, который сейчас находится в парламенте, большая часть наиболее тяжелой работы по сертификации будет выполнена", ‒ он.

Как сообщалось, в первой половине февраля в Верховной Раде был повторно зарегистрирован доработанный законопроект №3364-1 о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent system operator), который народные депутаты отправили на повторное первое чтение в сентябре 2020 года.