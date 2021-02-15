Экономика

15:20 15.02.2021

"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

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"Интерпайп" подписал меморандум о взаимопонимании с эмиратским инвестфондом Mubadala

Украинская промышленная компания "Интерпайп" и государственный инвестиционный фонд Mubadala правительства Абу-Даби 14 февраля 2021 года заключили меморандум о взаимопонимании.

Как сообщил "Интерпайп" в Facebook в понедельник, меморандум подписан в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, со стороны компании документ подписал первый заместитель генерального директора Денис Морозов.

При этом отмечается, что "Интерпайп" уже давно присутствует на рынках Ближнего Востока.

"Каждое второе здание в Абу-Даби построено с нашими трубами. Более того, во время мирового кризиса прошлого года именно этот регион показал рост, а спрос на стальные трубы поддерживался на высоком уровне. Это позволило нам начать сотрудничество и отгрузить первую трубную продукцию в адрес одного из флагманов мирового нефтегазового бизнеса - Национальной нефтяной компании Абу-Даби ADNOC", - констатируется в информации группы.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В компании работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году она перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #оаэ #интерпайп
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