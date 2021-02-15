Экономика

14:28 15.02.2021

"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom планируют сотрудничать в проектах добычи газа в Украине

2 мин читать
"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom планируют сотрудничать в проектах добычи газа в Украине

 Группа "Нафтогаз" подписала с OMV Petrom (Румыния) меморандум о сотрудничестве в реализации совместных проектов по разведке и добычи газа в Украине, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

По ее данным, "Нафтогаз" и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

В "Нафтогазе" напомнили, что OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун (Neptun Deep, 50% в котором владеет Exxon) на шельфе Черного моря в Румынии.

"OMV Petrom имеет знания и технологии в сфере бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с карпатским регионом Украины. Мы видим большой потенциал совместной работы на этих участках и надеемся осуществить определенные шаги по налаживанию сотрудничества в ближайшем будущем", - сказал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

В группе отметили, что привлечение опытных международных партнеров для совместных инвестиций является частью стратегии "Нафтогза".

"Наша стратегия заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логическим шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку имеет страна едва ли не наибольший потенциал добычи природного газа в Европе. Мы рады начать исследование возможных путей совместной работы с "Нафтогазом". Мы нацелены на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации этих возможностей", - цитируется в сообщении член исполнительного совета OMV Petrom, ответственный за разведку и разработку, Кристофер Вейт.

OMV Petrom - интегрированная энергетическая компания, работающая в Юго-Восточной Европе. Группа добывает около 55 млн баррелей углеводородов ежегодно, имеет мощности по нефтепереработке на уровне 4,5 млн тонн в год и эксплуатирует электростанцию мощностью 860 МВт. OMV Petrom присутствует на розничном рынке нефтепродуктов в Румынии и соседних странах посредством сети почти из 800 АЗС.

Австрийская OMV владеет 51% акций OMV Petrom, Румыния - 20,6%, Fondul Proprietatea - 7%, остальные 21,4% акций находятся в свободном обращении на Бухарестской и Лондонской фондовых биржах.

"Нафтогаз" в 2020 году добыл 13,45 млрд куб. м товарного газа, что составляет около 73% от общей добычи в стране.

Теги: #нафтогаз #румыния
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 15.02.2021
Глава "Нафтогаза" анонсировал подписание меморандума с международной компанией по разработке морского шельфа

Глава "Нафтогаза" анонсировал подписание меморандума с международной компанией по разработке морского шельфа

12:01 12.02.2021
"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

13:09 10.02.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в январе увеличится на 20% – "Нафтогаз"

16:44 06.02.2021
Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

Румыния получила партию вакцины AstraZeneca для вакцинации людей от 18 до 55 лет

15:12 03.02.2021
"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

"Нафтогаз" начал процедуру раздела активов "Укрнафты" - источник

13:15 01.02.2021
"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

"Батькивщина" призывает все фракции Рады подписать постановление об увольнении руководства "Нафтогаза"

18:40 29.01.2021
Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

Администрация Байдена "держит руку на пульсе" происходящего в Украине - Зеркаль

11:14 29.01.2021
"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

"Нафтогаз" намерен купить газ из ЕС на EUR80,4 млн за средства ЕБРР

10:09 29.01.2021
"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

"Нафтогаз" заключил первые соглашения с газсбытами на поставку газа населению в феврале по предельной цене

13:49 28.01.2021
"Нафтогаз" уведомил миноритариев "Укрнафты" о желании как можно быстрее провести собрание акционеров - источник

"Нафтогаз" уведомил миноритариев "Укрнафты" о желании как можно быстрее провести собрание акционеров - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота с ОАЭ

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

Украина выйдет из отопительного сезона с запасами в ПХГ 17 млрд куб. м, прогнозирует Коболев

Аэродром аэропорта "Киев" планируется реконструировать до 2025 года

Милованов о переговорах с МВФ: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в совместных интересах

Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная

ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Nissan отказалась производить электромобили под брендом Apple

ОАЭ увеличит инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА