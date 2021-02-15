"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom планируют сотрудничать в проектах добычи газа в Украине

Группа "Нафтогаз" подписала с OMV Petrom (Румыния) меморандум о сотрудничестве в реализации совместных проектов по разведке и добычи газа в Украине, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

По ее данным, "Нафтогаз" и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

В "Нафтогазе" напомнили, что OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун (Neptun Deep, 50% в котором владеет Exxon) на шельфе Черного моря в Румынии.

"OMV Petrom имеет знания и технологии в сфере бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с карпатским регионом Украины. Мы видим большой потенциал совместной работы на этих участках и надеемся осуществить определенные шаги по налаживанию сотрудничества в ближайшем будущем", - сказал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

В группе отметили, что привлечение опытных международных партнеров для совместных инвестиций является частью стратегии "Нафтогза".

"Наша стратегия заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логическим шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку имеет страна едва ли не наибольший потенциал добычи природного газа в Европе. Мы рады начать исследование возможных путей совместной работы с "Нафтогазом". Мы нацелены на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации этих возможностей", - цитируется в сообщении член исполнительного совета OMV Petrom, ответственный за разведку и разработку, Кристофер Вейт.

OMV Petrom - интегрированная энергетическая компания, работающая в Юго-Восточной Европе. Группа добывает около 55 млн баррелей углеводородов ежегодно, имеет мощности по нефтепереработке на уровне 4,5 млн тонн в год и эксплуатирует электростанцию мощностью 860 МВт. OMV Petrom присутствует на розничном рынке нефтепродуктов в Румынии и соседних странах посредством сети почти из 800 АЗС.

Австрийская OMV владеет 51% акций OMV Petrom, Румыния - 20,6%, Fondul Proprietatea - 7%, остальные 21,4% акций находятся в свободном обращении на Бухарестской и Лондонской фондовых биржах.

"Нафтогаз" в 2020 году добыл 13,45 млрд куб. м товарного газа, что составляет около 73% от общей добычи в стране.