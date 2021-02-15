Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

Минимальная стоимость кубометра природного газа для населения на сегодня составляет 9 грн, заявила председатель партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

Как сообщает пресс-служба партии, Тимошенко продемонстрировала присутствующим реальные платежки за газ, которые получили люди в разных регионах Украины.

"Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривень 99 копеек. Но это не соответствует действительности, так как платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривень 99 копеек нет. Хотя и эта цена - это колоссальная спекуляция", - отметила депутат.

Она призвала украинский парламент навести порядок в тарифном вопросе и снизить цены на газ для населения до 2,5 грн за кубометр отечественного газа и 3 грн за кубометр – за газ из хранилищ.

"Мы подали законопроект 4680. Только две фракции – "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут, - у людей очень быстро будет газ по 3 гривни. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то для пользы людей", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, в Украине начала действовать коррупционная схема, которая зарабатывает на продаже природного газа.

"Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам "налево". Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но мы обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога", - резюмировала депутат.