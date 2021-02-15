Экономика

14:01 15.02.2021

Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

2 мин читать
Тимошенко продолжает добиваться принятия закона по снижению цены на газ для населения

Минимальная стоимость кубометра природного газа для населения на сегодня составляет 9 грн, заявила председатель партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов.

Как сообщает пресс-служба партии, Тимошенко продемонстрировала присутствующим реальные платежки за газ, которые получили люди в разных регионах Украины.

"Нам говорили, что люди не заплатят более 6 гривень 99 копеек. Но это не соответствует действительности, так как платежки из регионов говорят, что никаких 6 гривень 99 копеек нет. Хотя и эта цена - это колоссальная спекуляция", - отметила депутат.

Она призвала украинский парламент навести порядок в тарифном вопросе и снизить цены на газ для населения до 2,5 грн за кубометр отечественного газа и 3 грн за кубометр – за газ из хранилищ.

"Мы подали законопроект 4680. Только две фракции – "Слуга народа" и "Европейская солидарность" - не подписались за его ускоренное рассмотрение. Если они подпишут, - у людей очень быстро будет газ по 3 гривни. Я думаю, это стоит того, чтобы напрячься и сделать что-то для пользы людей", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, по ее словам, в Украине начала действовать коррупционная схема, которая зарабатывает на продаже природного газа.

"Неизвестно, откуда взялись какие-то маленькие коммерческие предприятия, которые продают природный газ по спекулятивным ценам "налево". Мы не государственный аудит и не Генеральная прокуратура, но мы обнаружили множество таких предприятий, которые продают людям газ втридорога", - резюмировала депутат.

Теги: #газ #тимошенко #стоимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 15.02.2021
Холодный фронт "Зверь с Востока 2" пожирает запасы газа в Европе

Холодный фронт "Зверь с Востока 2" пожирает запасы газа в Европе

23:14 14.02.2021
Витренко: Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев

Витренко: Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев

18:26 11.02.2021
Южный газовый коридор обошелся в $33 млрд - президент Азербайджана

Южный газовый коридор обошелся в $33 млрд - президент Азербайджана

13:22 10.02.2021
Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

Задержка "Северного потока 2", уход СПГ и холод дают надежду на восстановление цены газа в Европе - глава Equinor

19:24 09.02.2021
ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

ГПК "Нафтогаз" снизил цену газа в январе до 6,86 грн/куб.м

14:13 09.02.2021
Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

Офис президента и "Укравтодор" присоединились к преодолению последствий непогоды в Киеве

13:08 09.02.2021
Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

22:35 08.02.2021
Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

Более 20 газопоставляющих компаний снизили цену газа за январь до предельного уровня ‒ 6,99 грн/куб. м

15:04 05.02.2021
"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

"Укрзализныця" в 2021 году планирует закупить 70 млн кубометров газа по тендеру

14:48 05.02.2021
Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Средняя цена импорта в Украину газа в январе увеличилась почти на четверть - Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

Зеленский заинтересовался концепцией "Масдар-Сити" в ОАЭ с нулевым выбросом углекислого газа

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби увеличение товарооборота с ОАЭ

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

Минэкономики прогнозирует рост ВВП во II кв.-2021 свыше 7%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" и румынская OMV Petrom планируют сотрудничать в проектах добычи газа в Украине

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

Украина выйдет из отопительного сезона с запасами в ПХГ 17 млрд куб. м, прогнозирует Коболев

Глава "Нафтогаза" анонсировал подписание меморандума с международной компанией по разработке морского шельфа

Аэродром аэропорта "Киев" планируется реконструировать до 2025 года

Милованов о переговорах с МВФ: Обеим сторонам нужно найти компромиссы в совместных интересах

Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная

ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Nissan отказалась производить электромобили под брендом Apple

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА