Экономика

13:52 15.02.2021

"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

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"Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в таком же объеме, как и на февраль

 "Газпром" бронирует дополнительные транзитные мощности Украины на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 110 млн куб. м в сутки.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на март. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в стуки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м).

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре - по 182,63 млн кубов.

Теги: #газпром
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