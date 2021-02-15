Экономика

12:21 15.02.2021

Глава "Нафтогаза" анонсировал подписание меморандума с международной компанией по разработке морского шельфа

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Глава "Нафтогаза" анонсировал подписание меморандума с международной компанией по разработке морского шельфа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал подписание меморандума с крупной международной компанией по совместной разработке морского шельфа.

"Уже сегодня будет выпущен пресс-релиз о подписании первого меморандума с большой международной газодобывающей компанией, с которой мы планируем осваивать украинский морской шельф", - сказал он на форуме "Украина 30", проходящем в Киеве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №1172 от 25 ноября 2020 года предоставил НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб м природного газа в год.

"Нафтогаз" заявил о готовности начать сейсмические исследования через несколько месяцев после получения лицензии.

Государственная служба геологии и недр Украины выдала "Нафтогазу" 20 специальных разрешений сроком на 30 лет на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин", расположенных на шельфе Черного моря.

"Нафтогаз", в частности, получил разрешение работать на "Скифской" площади-01, 06, 10, 14, 18-22 и "Дельфин"-01, 03, 04, 07, 08, 10-15.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

 

Теги: #нафтогаз
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