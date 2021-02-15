Экономика

11:15 15.02.2021

ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

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ФГИ повторно продаст на аукционе Тхоривский спиртзавод

Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует продать принадлежащий ГП "Укрспирт" Тхоривский спиртзавод (Киевская обл.) на аукционе в марте со стартовой ценой 21,56 млн грн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в региональном отделении ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областям в понедельник.

Ведомство напомнило, что приватизация данного спиртзавода, назначенная на 22 декабря 2020 года, была приостановлена до окончания ведущихся госпредприятием "Укрспирт" судовых споров.

ФГИ уточнил, что новый аукцион по приватизации Тхоривского спиртзавода состоится 5 марта по стартовой цене 21,56 млн грн по сравнению с 22,46 млн грн на декабрьском аукционе.

Фонд напомнил, что производственные мощности предприятия сосредоточены в селе Тхоривка и городе Сквира Киевской области, общая площадь земельных участков составляет 40,9 га при общей площади зданий и сооружений спиртзавода в 7,59 тыс. кв. м.

ФГИ также уточнил, что выставленный на продажу актив насчитывает 531 наименование зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входит главный корпус, спиртохранилище, склады, мастерские, гаражи, бардонасосная и трансформаторная подстанция, а технологическое оборудование предприятия находится в удовлетворительном состоянии.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Ранее ФГИ объявил новый аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода (Полтавская обл.) по стартовой цене 21,17 млн грн, который пройдет 4 марта. Фонд также добавил, что 11 марта состоится аукцион по продаже Дубовязовского спиртзавода (Сумская обл.) по стартовой цене 33,8 млн грн.

Как сообщал ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, сумма продажи активов ГП "Укрспирт" на 20 аукционах в 2020 году составила 1,26 млрд грн.

Теги: #фги #укрспирт #завод
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