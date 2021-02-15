Экономика

10:17 15.02.2021

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

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Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Хмельницкая АЭС утром в понедельник подключила второй блок к энергосистеме страны после завершения среднего планового ремонта, длившегося 171 сутки, свидетельствуют оперативные данные НЭК "Укрэнерго".

Согласно информации на сайте станции, по состоянию на 10:03 нагрузка блока составляла 101 МВт.

Таким образом, на утро понедельника в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке на блоке №3 Ривненской АЭС длятся 94-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 44-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ривненской АЭС – 25-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Запорожской АЭС – 24-е сутки среднего планового ремонта,

Как сообщалось, Хмельницкая АЭС на прошедших выходных не смогла подключить к энергосистеме страны блок №2 из-за срабатывания аварийной защиты реакторной установки. В 10:01 13 февраля на блоке №2 ХАЭС во время проведения комплексных электрических испытаний при переводе питания собственных нужд с рабочего на резервное отключился резервный трансформатор собственных нужд. Реакторная установка (РУ) была остановлена действием аварийной защиты с запуском резервных дизель-генераторов систем безопасности (СБ).

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.).

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

 

Теги: #хмельницкая_аэс #работа #блок
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