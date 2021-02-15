ОАЭ увеличит инвестирование в агро-промышленный комплекс Украины в 10 раз

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены увеличить инвестирование в агро-промышленный комплекс (АПК) Украины в 10 раз и довести до $2 млрд в год, сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Украины (ОП) Тимофей Милованов.

"Сегодня мне посчастливилось быть на встрече с наследственным принцем (кто де факто руководит) ОАЭ. Он дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть, довести до 2 млрд долларов в год", - написал Милованов на своей странице в фейсбуке в воскресенье.