Экономика

15:49 14.02.2021

"Укроборонпром" подписал соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении сотрудничества

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"Укроборонпром" подписал соглашения с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении сотрудничества

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более $1 млрд.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в воскресенье, документы были подписаны в рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно сообщению, соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться передовыми технологиями и развивать их.

"EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины в сотрудничестве, обмене и получении взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран", - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Баннаи.

Зеленский находится с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.

Теги: #укроборонпром #оаэ #соглашения
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