Экономика

09:45 13.02.2021

Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

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Миссия МВФ завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand by – глава представительства Фонда

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новый дискуссий.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", – говорится в его заявлении в субботу.

Люнгмани напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По его словам дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

Дискуссии касались также мероприятий в секторе энергетики, добавил глава представительства.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остается, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Теги: #йоста_люнгман #украина #мвф
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