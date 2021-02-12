Экономика

17:20 12.02.2021

Цены на нефть перешли к росту

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Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после первоначального снижения в ходе торгов в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 КВ в пятницу составляет $61,5 за баррель, что на $0,36 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,5 за баррель, что на $0,26 (0,45%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Падение котировок накануне прервало самые длительные с января 2019 года периоды непрерывного роста для обоих сортов нефти, свидетельствуют данные Dow Jones. В среду как Brent, так и WTI завершили торги на максимумах с января 2020 года.

Между тем нефть марки Brent за неделю все еще может подорожать более чем на 2%, отмечает Trading Economics. Некоторые аналитики также оптимистично настроены в отношении долгосрочных перспектив динамики цен на нефть.

Сырьевые трейдеры, такие как Trafigura Group, ожидают повышения цен, а согласно прогнозу Citigroup Inc., Brent может достичь отметки в $70 за баррель до конца года.

Давление на рынок оказали опасения относительно перспектив мирового спроса на нефть в связи с ухудшением прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

ОПЕК пересмотрела оценку мирового спроса на нефть в 2019 году, повысив ее с 99,76 до 99,98 млн б/с, при этом в 2020 году, по предварительным подсчетам организации, спрос составил 90,26 млн б/с, говорится в отчете картеля, опубликованном в четверг.

Таким образом, темп прироста в 2020 году изменился с 9,75 млн б/с до 9,72 млн б/с, и мировое потребление оказалось на 30 тыс. б/с меньше предыдущих оценок.

В 2021 году ОПЕК ждет роста потребления нефти на 5,8 млн б/с, что на 100 тыс. б/с меньше прогноза предыдущего месяца - до 96,05 млн б/с.

Между тем МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с.

Мировой спрос в этом году достигнет 96,4 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

В то время как спрос на нефть, как ожидается, упадет на 1 млн б/с в первом квартале 2021 года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, благоприятные экономические перспективы лежат в основе более сильного спроса во второй половине года, считает МЭА.

Теги: #нефть
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