Экономика

17:03 12.02.2021

Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

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Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка (Киев) на дату около 15 февраля, сообщила инвесткомпания Concorde Capital со ссылкой на доверительного управляющего облигациями Madison Pacific Trust Limited.

Согласно обнародованной информации, доверитель, вероятно, будет просить больше не ждать для начала выплат решения Банка Англии о допустимости включения евробондов ПриватБанка в процедуру bail-in при его национализации, так как запрос Нацбанка Украину к нему от 2017 года до сих пор остается без ответа.

Помимо того, на заседании могут быть заслушаны заявки на получение выплат от ПриватБанка от отдельных держателей еврооблигаций, которые либо не успели зарегистрироваться в отведенный срок, либо получили отказ от банка, как связанные лица с его экс-владельцами.

В ПриватБанке агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

В банке также отказались от комментариев в связи с наступлением 9 февраля срока погашения выпуска субординированных еврооблигаций на $220 млн.

Теги: #concorde_capital #приватбанк #суд
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