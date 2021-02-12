Misen получило от "Укргазвыдобування" $47,1 млн по решению арбитража

Misen Enterprises AB (Швеция) получила $47,06 млн от "Укргазвыдобування" (УГВ), "дочки" НАК "Нафтогаз Украины", по арбитражному спору о доле в имуществе совместной деятельности (СД) в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда от 5 января 2021 года.

Согласно сообщению публичной компании Misen Energy AB на ее сайте, еще 1 млн грн получила другая подконтрольная ей компания – ООО "Карпатыгаз".

Уточняется, что "Укргазвыдобування" также выплатило в госбюджет 236,11 млн грн налога на прибыль нерезидента.

Согласно сообщению, эта компенсация отражает долю Misen Enterprises и "Карпатыгаз" в расходах на замену оборудования, находящегося в совместном владении в соответствии с соглашением о СД.

"Однако эта компенсация не отражает действующую стоимость доли Misen Energy AB на момент введения непомерного налога на недропользование для СД, что привело к прекращению действия соглашения о СД. Misen Energy AB и частично принадлежащие ей дочерние компании сохраняют за собой все права в этом отношении", – отметила Misen.

Как сообщалось, ранее "Укргазвыдобування" уплатила Misen около EUR2,8 млн судебных издержек по арбитражному спору.

Согласно отчету группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 года, по результатам решения Арбитражного института торговой палаты Стокгольма группа планировала выплатить "Карпатыгаз" и Misen компенсацию за увеличение доли в имуществе СД в размере 1,796 млрд грн.

В свою очередь "Укргазвыдобування" в пресс-релизе в пятницу указала, что после арбитража доля "Карпатыгаз" и Misen Enterprises в СД сократилась до 23,9117% с 50,01%, компенсацию за это оценивали эксперты "Эрнст энд Янг". "Она меньше расчета стоимости в соответствии с другими возможными методиками", – утверждает УГВ.

"Дочка" НАК добавила, что в ходе арбитража отстояла свое право собственности на природный газ и другие углеводороды, добытые в период 2017 - первого полугодия 2018 гг., которые также были предметом спора.

Ранее, осенью 2015 года, "Укргазвыдобування", что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. Позже, 15 июля 2016 года, УГВ обратилось в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора СД с "Карпатыгазом" и Misen, а также о взыскании убытков. Летом 2018 года Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма принял первое частичное решение (partial award) в деле. Суд установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen (не полностью внесена доля в СД - только $3,9 млн из $12,5 млн) и со стороны "Карпатыгаза", который не поставил предусмотренные договором измерительные станции.

Шведская компания указывала, что арбитражный суд снизил ее долю в СД с 50% до 23,9%, а долю "Карпатыгаза" чуть увеличил до 0,015% с 0,01%.

Misen в конце августа 2020 года сообщила, что в вынесенном 17 июня 2020 года втором частичном окончательном решении арбитраж отверг подавляющее большинство доводов УГВ об оценке СД, определив ее на базе амортизированной восстановительной стоимости (DRC), и отклонил право на возмещение убытков в случае неспособности Misen внести полный вклад по СД. Арбитраж также постановил, что право собственности перейдет к "дочке" НАК только после выплаты ею компенсации, и обязал "Укргазвыдобування" оплатить большую часть судебных и арбитражных издержек, понесенных Misen и "Карпатыгазом" в рамках арбитража.

В то же время "Нафтогаз" после решения арбитража 17 июня того же года сообщил, что суд удовлетворил основные требования УГВ в споре и все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "дочки" НАК, которая, в свою очередь, должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen в соответствии с перераспределенными долями в СД.

Как уточнило УГВ в пресс-релизе, компания получила контроль более чем над 100 скважинами и право собственности на семь дожимных компрессорных станций, обеспечивающих добычу природного газа из 26 месторождений. "А это означает, что компания сможет в полном объеме получать с них углеводороды, которые, по условиям договора о СД до 2031 года, должны были распределяться между всеми его участниками", - прокомментировала генеральный директор УГВ Елены Кобец.