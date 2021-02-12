Экономика

15:14 12.02.2021

Европейский рынок IPO показал наилучший старт года за шесть лет

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Европейский рынок IPO в 2021 году показал наилучший старт с 2015 года на фоне высокого интереса инвесторов к цифровым компаниям в период пандемии COVID-19, пишет газета Financial Times.

С начала текущего года на биржах Европы, включая Лондон, состоялось 16 IPO, в рамках которых были размещены акции на 8,4 млрд евро, свидетельствуют данные Refinitiv. Как число размещений, так и совокупный объем IPO являются максимальными с 2015 года.

На долю компаний, выигравших в результате перемещения в интернет как потребителей, так и бизнеса в условиях пандемии коронавируса, пришлось порядка 70% совокупного объема IPO. Среди таких компаний - сервис открыток Moonpig и оператор постаматов InPost.

"Мы наблюдали тектонические сдвиги в сфере электронной коммерции в результате COVID-19 - процессы, которые, как мы думали, займут пять лет, заняли пять месяцев, - отмечает со-руководитель направления глобальных рынков акционерного капитала Citigroup Джеймс Флеминг. - В результате происходит быстрая переоценка стоимости цифровых компаний".

В США объем IPO с начала текущего года составил рекордные $22,6 млрд.

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