Экономика

12:01 12.02.2021

"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

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"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году уменьшил стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,387 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 14,038 млн грн.

Согласно отчету о платежах "Нафтогаза" за 2020 год, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,549 млн грн, Людо Ван дер Хейдена – 3,049 млн грн, Бруно Лескуа – 3,042 млн грн, Натальи Бойко – 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна – 2,069 млн грн.

Как сообщалось, "Нафтогаз" в 2019 году направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 – 29,3 млн грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #набсовет #зарплаты
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