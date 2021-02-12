Экономика

11:04 12.02.2021

"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

1 мин читать
"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году направила более 1 млрд грн на выплату зарплат своим сотрудникам, которые находились в простое, выплачивая им 100% окладов/тарифных ставок, сообщила пресс-служба УЗ в пятницу.

В "Укрзализныце" отмечают, что из-за введения локдауна в стране в простой было переведено около 40% железнодорожников.

"Таким образом компании удалось сохранить коллектив и обеспечить социальную защиту своих сотрудников", - пояснили в компании.

Кроме того, как отмечается, в 2020 году УЗ также перечислила около 130 млн грн на поддержку своих сотрудников через профсоюзы в рамках действующих коллективных договоров.

"Руководство призывает профсоюзы пересмотреть подходы к использованию этих средств в рамках статутных целей и сосредоточиться на программах социально-бытового благополучия железнодорожников", - подытожили в УЗ.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Укрзализныця" получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых была ограничена вследствие введения противоэпидемических мер в январе 2021 года.

Теги: #зарпалата #карантин #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 12.02.2021
Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

14:58 11.02.2021
"Укрзализныця" в январе увеличила перевозку пассажиров на 33,1%

"Укрзализныця" в январе увеличила перевозку пассажиров на 33,1%

06:47 11.02.2021
Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

Центры по контролю заболеваний США разрешили привившимся от COVID-19 не проходить карантин после контакта с зараженными

17:24 10.02.2021
Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

Бизнес и "УЗ" договорились совместно внедрять необходимые для развития ж/д отрасли инициативы

10:20 10.02.2021
"Укрзализныця" в 2021 году планирует реконструировать и провести капремонт почти 400 км путей

"Укрзализныця" в 2021 году планирует реконструировать и провести капремонт почти 400 км путей

16:49 09.02.2021
Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

Адаптивный карантин в Украине будет действовать с середины - конца февраля – Ляшко

15:10 09.02.2021
Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия с карантинными ограничениями

11:34 09.02.2021
"Укрзализныця" полностью восстановила движение через станцию "Воскобойня" в Днепропетровской обл. после подъема сошедших с рельс грузовых вагонов

"Укрзализныця" полностью восстановила движение через станцию "Воскобойня" в Днепропетровской обл. после подъема сошедших с рельс грузовых вагонов

10:39 08.02.2021
Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

Карантинные ограничения в январе втрое сократили средненедельное количество случаев заболеваемости – Зеленский

09:50 06.02.2021
Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

Украина рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС и на прогресс по "промышленному безвизу" - Шмыгаль

Киевсовет обратится к президенту, Раде и Кабмину о недопустимости повышения тарифов на жилкомуслуги

Выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ может составить до 24 млрд грн – глава Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" в 2020г снизил оплату членов набсовета в 2,1 раза

Минрегион разработал классификацию ограничений в использовании земель

Глава Нацбанка Украины заверяет в максимальной защите законности национализации ПриватБанка и независимости центробанка

Украина рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС и на прогресс по "промышленному безвизу" - Шмыгаль

НБУ заявил, что не уполномочен подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

"Зеленые" облигации для расчетов с ВИЭ будут выпускаться под госгарантии – глава Минэнерго

Южный газовый коридор обошелся в $33 млрд - президент Азербайджана

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,77 грн/$1

Таможня признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров

Фракция "Слуга народа" 15 февраля может вновь предложить Витренко на пост главы Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА