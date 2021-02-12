"Укрзализныця" в 2020г выплатила более 1 млрд грн зарплат находящимся в простое сотрудникам

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году направила более 1 млрд грн на выплату зарплат своим сотрудникам, которые находились в простое, выплачивая им 100% окладов/тарифных ставок, сообщила пресс-служба УЗ в пятницу.

В "Укрзализныце" отмечают, что из-за введения локдауна в стране в простой было переведено около 40% железнодорожников.

"Таким образом компании удалось сохранить коллектив и обеспечить социальную защиту своих сотрудников", - пояснили в компании.

Кроме того, как отмечается, в 2020 году УЗ также перечислила около 130 млн грн на поддержку своих сотрудников через профсоюзы в рамках действующих коллективных договоров.

"Руководство призывает профсоюзы пересмотреть подходы к использованию этих средств в рамках статутных целей и сосредоточиться на программах социально-бытового благополучия железнодорожников", - подытожили в УЗ.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Укрзализныця" получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых была ограничена вследствие введения противоэпидемических мер в январе 2021 года.