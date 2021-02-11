Экономика

19:49 11.02.2021

Украина рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС и на прогресс по "промышленному безвизу" - Шмыгаль

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Украина рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС и на прогресс по "промышленному безвизу" - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина рассчитывает на скорейшее подписание Соглашения о совместном авиапространстве с Европейским Союзом и на прогресс по "промышленному безвизу" в 2021 году.

"Сегодня мы согласовали дальнейшие практические шаги по запуску всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения и начала диалога по обновлению параметров всеобъемлющей зоны свободной торговли", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе.

По его словам, Украина рассчитывает в 2021 году на существенный прогресс по "промышленному безвизу".

Кроме того, премьер подчеркнул, что Украина также ожидает, что Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС будет подписано как можно быстрее.

"Что касается антикоррупционной реформы, то хочу подчеркнуть, что это часть нашей национальной безопасности, и сегодня мы показали направленность на обеспечение независимости антикоррупционных органов и эффективное введение судебной реформы", - добавил Шмыгаль.

Ранее , 3 февраля, Шмыгаль выразил обеспокоенность, что подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского союза с Украиной вновь перенесено, и просит европейских партнеров ускорить этот процесс.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что Украина со своей стороны выполнила все требования по Соглашению о совместном авиационном пространстве и подписание состоится в ближайшее время.

Теги: #ес #авиапространство
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