Экономика

18:49 11.02.2021

НБУ заявил, что не уполномочен подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

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НБУ заявил, что не уполномочен подписывать меморандум о достройке жилья "Аркады"

Национальный банк Украины (НБУ) не имеет правовых оснований для заключения меморандума по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

"Национальный банк действует на основании, и в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины. Та как АО АКБ "Аркада" находится в стадии ликвидации, то у Национального банка, исходя из требований ст.3 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и ст.76 закона Украины "О банках и банковской деятельности", отсутствуют правовые основания для заключения такого меморандума", – поясняется в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о подготовке проекта меморандума и предоставлении его для подписания заинтересованным сторонам, в частности, НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как сообщалось со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко, меморандум по вопросу завершения строительства жилых комплексов банка "Аркада" планировалось подписать 5 февраля.

Между тем в ДТЭК "Киевские электросети" заявили, что не видят возможности взять на себя обязательства по строительству подстанции и воздушной линии для присоединения к сетям ЖК "Патриотика на озерах" в рамках меморандума, так как проект строительства предусматривался за счет заказчика присоединения и не включался в инвестпрограмму компании и план развития сетей на 2021-2025 годы.

Как сообщалось, завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).

НБУ 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

ФГВФЛ 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.

Теги: #нбу #аркада
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