"Зеленые" облигации для расчетов с ВИЭ будут выпускаться под госгарантии – глава Минэнерго

Эмитентом "зеленых" облигаций для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать НЭК "Укрэнерго", а сами облигации будут выпускаться под госгарантии, сообщил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Пока рабочий вариант (эмитента) – "Укрэнерго". Государственная гарантия предусмотрена", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Говоря о возможных условиях выпуска, Витренко отметил, что необходимо тестировать рынок.

По его словам, планируется, что специализированные инвесторы в "зеленые" облигации позволят разместить такие украинские бумаги по ставке ниже суверена.

"Необходимо тестировать, необходимо делать. Потому что таких примеров особенно нет", – сказал на этот счет глава Минэнерго.

Говоря о более долгосрочном решении проблемы оплаты гарантированных государством "зеленых" тарифов на более высоком, чем рыночный, уровне, Витренко одним из вариантов назвал налог на углеродные выбросы. По его словам, сейчас этот налог в 60 раз ниже европейского, и его повышение до уровня половины от европейского позволит перекрыть потребности ВИЭ вдвое.

Ранее в четверг на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) глава Минэнерго оценил возможный объем выпуска "зеленых" облигаций в 24 млрд грн.

Как сообщалось, на этой неделе в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5041, предусматривающий для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии выпуск облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 25 млрд грн, тогда как ранее поданный и отозванный подобный законопроект предполагал их выпуск на 19,6 млрд грн.

В то же время, по данным агентства "Интерфакс-Украина", в Минфине выступают против выпуска гособлигаций под эти цели, предлагая в качестве эмитента "Укрэнерго".