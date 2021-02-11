Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,77 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,7700 грн/$1 с 27,8825 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,76-27,78 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,87 грн/$1 с 27,76 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 12 февраля – до 27,8384 грн/$1 с 27,7665 грн/$1 накануне.