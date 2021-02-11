Экономика

18:26 11.02.2021

Южный газовый коридор обошелся в $33 млрд - президент Азербайджана

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Южный газовый коридор обошелся в $33 млрд - президент Азербайджана

Строительство "Южного газового коридора" (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для экспорта азербайджанского газа в Европу, обошлось в $33 млрд, экономия при реализации проекта составила $11,6 млрд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Стоимость ЮГК первоначально оценивалась в $44,6 млрд. Однако за счет эффективного управления и правильного планирования удалось снизить стоимость проекта до $33 млрд", - сказал Алиев в четверг на 7-ом заседании Консультативного Совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

По его словам, инвестиции Азербайджана в проект составили $10 млрд.

Алиев также заявил, что подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров

"Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров и, согласно новым сведениям, эта оценка может быть увеличена. Если учитывать проект "глубокозалегающий газ" на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли, то наш потенциал выглядит отчетливо", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд куб. м в год, из которых 10 млрд куб. м - в Европу, еще 6 млрд куб. м - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд куб. м в год.

Теги: #югк #строительство #стоимость
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