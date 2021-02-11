Таможня признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров

Государственная таможенная служба признает снижение выборочности проверок непродовольственных товаров на таможне.

"В настоящее время введены в действие соответствующие настройки системы анализа рисков, которыми уменьшена селективность выборочного осмотра", - сообщило ведомство в Телеграм-канале в четверг.

По мнению таможни, такие меры нужны для обеспечения безопасности и защиты граждан.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) заявила об учащении случаев задержки оформления грузов на таможне, в связи с чем ассоциация обратилась к главе Гостаможни Павлу Рябикину с просьбой привести в соответствие настройки в системе рисков для выборочного контроля. Как указала ассоциация, компании стали чаще обращаться по поводу задержки оформления грузов на таможне из-за внесения в систему рисков (АСАУР) товаров, контроль которых предусмотрен секторальным планом государственного рыночного надзора на 2021 год.

Согласно пояснениям ассоциации, "в настоящее время система рисков настроена так, что проверяются все товары, которые попали в Секторальный план проверок таможни, например, одежда, обувь, автозапчасти, бытовая техника и прочее".

Проверяется наличие нанесения на товары маркировки, предусмотренной техрегламентом, "если это партия обуви, то, по представлениям таможенников, нужно провести осмотр и сфотографировать каждую пару обуви. Фото с каталогов, к сожалению, к сведению не принимаются, и выборочный контроль не проводится.