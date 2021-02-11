Экономика

17:17 11.02.2021

"Укравтодор" внедряет систему для автоматизации приоритизации ремонта и строительства дорог

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"Укравтодор" внедряет систему для автоматизации приоритизации ремонта и строительства дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках реформы управления качеством в дорожной отрасли внедряет систему HMD-4 - программное обеспечение для приоритизации ремонтов и строительства дорог.

Как сообщило агентство в Facebook в четверг, данную программу уже используют 122 правительства мира.

"Получение лицензии на использование HMD-4 позволит Украине идти в ногу с другими игроками международного дорожного рынка - привлекать инвестиции, лучше контролировать качество дорожных работ. Впервые система HDM-4 начала использоваться в Украине еще семь лет назад - для проектов ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка. Но только сейчас успешная практика автоматизации приоритизации ремонтов и строительства будет внедрена для всех проектов, в том числе, выполняемых за бюджетные средства", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

В агентстве отметили, что Международная дорожная федерация (IRF) и Всемирная ассоциация автомобильных магистралей (PIARC) позитивно оценили данную инициативу и изъявили готовность поддержать выбранный путь реформ.

В настоящее время рабочая группа по управлению качеством в дорожной отрасли при "Укравтодоре" обрабатывает техзадания и нормативно-правовые акты, которые позволят внедрить использование на всех уровнях управления дорожным проектом.

 

Теги: #укравтодор
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